Aşkı İtalya’da Buldular!

20 Nisan, 2017 | 10:38

Oyuncu Laura Barriales ve sevgilisi Fabio Cattaneo, İtalya’da romantik bir tatil geçiriyor.

İspanyol oyuncu Laura Barriales, sevgilisi Fabio Cattaneo ile birlikte İtalya’nın dünyaca meşhur tatil kenti Portofino’da objektiflere takıldı.

İkili, şarkılara konu olan tatil beldesi Portofino’da romantik bir tatil geçiriyor. Stresten uzak muhteşem bir tatil geçiren Laura Barriales – Fabio Cattaneo çifti, kaldıkları otelin havuz başında güneşlenirken görüntülendi.

Tatil Cenneti Portofino

Her yıl binlerce turisti ağırlayan Portofino, ünlülerin de en çok tercih ettiği tatil beldelerinden. Küçük sakin bir kasaba olan Portofino, gerek tarihi dokusu gerekse eşsiz doğasıyla tam anlamıyla bir tatil cenneti.