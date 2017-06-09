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Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer Amerika Turu İçin Hazırlanıyor

09 Haziran, 2017 | 12:10

Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer Amerika Turu İçin Hazırlanıyor

Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer, Amerika Turu için hazırlıklara başladı.

Yaz aylarının gelmesiyle magazin dünyasının ünlü simaları tatile çıkmaya başladılar. Eski eşi Aşkın Nur Yengi ile geçtiğimiz günlerde barışan Haluk Bilginer, yakın zamanda çıkacakları Amerika Turu için kolları sıvadı.

Kızları Nazlı’nın isteği ile yeniden görüşmeye başlayan Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer, bununla da yetinmeyip yaz tatilini Amerika’da geçirme kararı aldı.

Boydan Boya Amerika Turu yapacakları konuşulan ikilinin üç hafta boyunca ABD’de kalması bekleniyor.

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amerika turu, Haluk Bilginer,

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