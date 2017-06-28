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Aşklarını İbiza’da İlan Ettiler

28 Haziran, 2017 | 10:01

Amine Gülşe ve sevgilisi Mesut Özil

Ünlü model Amine Gülşe ve sevgilisi Mesut Özil İbiza tatillerinden bir kare paylaşarak aşklarını ilan ettiler.

Amine Gülşe, Arsenal forması giyen futbolcu sevgilisi Mesut Özil ile İspanya’nın en meşhur tatil adası İbiza’da. Partileri ve DJ performanslarıyla yaz aylarının en hareketli geçtiği tatil bölgeleri arasında yer alan İbiza Adası’nda gönüllerince eğlenen ikili, aşklarını gizli yaşamaktan sıkılmış olacak ki ilk kez birlikte çekilen bir fotoğraflarını paylaştılar.

Amine Gülşe tarafından paylaşılan fotoğraf, gerek Türk medyası gerekse İngiliz basını tarafından büyük ilgi gördü. İbiza günleri oldukça eğlenceli geçtiği görülen ikili, böylece ilişkilerini gizli saklı yaşamaktan kurtuldular.

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Amine Gülşe, İbiza, Mesut Özil,

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