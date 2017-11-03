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Asya Film Festivali’ne Damga Vurdu

03 Kasım, 2017 | 12:50

Tuba Büyüküstün Asya Film Festivaline damga vurdu.

Güzel oyuncu, Los Angeles’ta düzenlenen Uluslararası Asya Film Festivali’nde yeşil elbisesiyle görenleri kendine hayran bıraktı.

Jüri üyeleri arasında yer alan Bütüküstün, geceye ait fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Tamamı dantelden oluşan Zeynep Tosun imzalı derin dekolteli elbisesi ile tüm bakışları üzerinde toplamayı başaran Büyüküstün’ün fotoğrafı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Asya Film Festivali, Tuba Büyüküstün, Zeynep Tosun,

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