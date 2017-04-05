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Ata Demirer Denize Daldı Temizlik Yaptı

05 Nisan, 2017 | 19:57

Ata Demirer Denize Daldı Temizlik Yaptı

Ünlü komedyen Ata Demirer, Bodrum’da denize daldı temizlik yaptı.

Bodrum Belediyesi tarafından “Denize en çok mavi yakışır” sloganıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliği devam ediyor. Komedyen Ata Demirer de deniz dibi temizliği çalışmasına dalış yaparak destek verdi.

Ata Demirer Denize Daldı Temizlik Yaptı

13 dalgıcın yürüttüğü temizlik çalışmasına katılan Ata Demirer, Tavşan Adası etrafında yaklaşık 45 dakika boyunca suyun altında kalarak temizlik yaptı.

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Ata Demirer, Bodrum, Dalış,

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