Ata Demirer Denize Daldı Temizlik Yaptı

05 Nisan, 2017 | 19:57

Ünlü komedyen Ata Demirer, Bodrum’da denize daldı temizlik yaptı.

Bodrum Belediyesi tarafından “Denize en çok mavi yakışır” sloganıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliği devam ediyor. Komedyen Ata Demirer de deniz dibi temizliği çalışmasına dalış yaparak destek verdi.

13 dalgıcın yürüttüğü temizlik çalışmasına katılan Ata Demirer, Tavşan Adası etrafında yaklaşık 45 dakika boyunca suyun altında kalarak temizlik yaptı.