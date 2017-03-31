Atilla Taş Tahliye Edildi
31 Mart, 2017 | 16:49
FETÖ soruşturması kapsamında bir süredir tutuklu bulunan ünlü şarkıcı Atilla Taş tahliye edildi.
FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin davada mahkeme Atilla Taş ’ın da aralarında bulunduğu 21 sanık tahliye edildi.
Cumhuriyet savcısının tahliye talebinin ardından söz alan tutuklu sanık Atilla Taş, mahkeme heyetine hitaben “Ne olur bizi yalnız bırakmayın. Sizi seviyoruz” dedi.
Mahkeme heyeti, ünlü şarkıcının da aralarında bulunduğu 21 sanığın tahliyesine karar verdi.
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Atilla Taş, FETÖ,
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