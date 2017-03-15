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Avatar Atakan Balayı Tatilinde Bali Adasını Tercih Etti

15 Mart, 2017 | 09:27

Avatar Atakan Balayı Tatilinde Bali Adasını Tercih Etti

Survivor yarışmasıyla tanınan Avatar Atakan balayı tatilinde Endonezya’nın Bali Adasını tercih etti.

Geçtiğimiz haftalarda tasarımcı Serap Korkmaz ile nikah masasına oturan Survivor şampiyonu Çağan Atakan Arslan, balayı tatilinde…

Avatar Atakan ve eşi, balayı için Endonezya’nın doğa harikası Bali Adası’nın yolunu tuttu. Muhteşem manzaralar eşliğinde unutulmaz bir balayı tatili geçiren çift, sosyal medya hesaplarından balayı fotoğrafları paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Avatar Atakan Balayı Tatilinde Bali Adasını Tercih Etti

Çiftin, Bali Adasındaki romantik balayı tatili sırasında çektikleri fotoğraflar beğeni ve yorum yağmurunu tutuluyor.

Bali Adası Balayı Çiftlerinin Gözdesi

Endonezya’nın el değmemiş doğasıyla kartpostal güzelliğindeki manzaralar eşliğinde balayı tatili yapmak isteyen çiftlerin gözdesi Bali Adası Balayı Turları. Okyanus ortasında bir çiçek gibi duran Bali, deniz ve güneşin tadını çıkarabileceğiniz balayı konseptine uygun şık otelleriyle balayı tatili için biçilmiş kaftan.

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Avatar Atakan, Balayı, bali,

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