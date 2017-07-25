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Avatar Atakan İkinci Balayında

25 Temmuz, 2017 | 09:51

Avatar Atakan İkinci Balayında

Survivor yarışmasıyla tanınan Avatar Atakan, ikinci balayına Çeşme’de devam ediyor.

Son olarak ‘Söz’ isimli dizide rol alan Avatar lakaplı Atakan Arslan, eşi Serap Korkmaz ile Çeşme’de tatil yapıyor.

Avatar Atakan ve eşinin Çeşme tatili çiftin balayılarını devamı şeklinde yorumlandı. Şubat ayında nikah masasına oturan ikili, balayı için Endonezya’nın dünyaca meşhur balayı adası Bali Adası ‘nı tercih etmişlerdi.

Avatar Atakan Balayı Tatilinde Bali Adasını Tercih Etti

 

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Avatar Atakan, Balayı, Survivor,

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