Avrupa Turuna Çıktılar
02 Ocak, 2017 | 14:50
Ünlü oyuncular Gupse Özay ile Barış Arduç Avrupa turuna çıktılar.
Kiralık Aşk dizisinin yakışıklı oyuncusu Barış Arduç ile yeni filmi geçtiğimiz günlerde vizyona giren Gupse Özay, Avrupa turuna çıktılar.
Bir süredir ayrılacakları konuşulan çift, yeni yıla yurt dışında girdiler. Havalimanında görüntülenen ikili, gazetecilerin “Yolculuk nereye?” sorularına karşılık “Nereye gittiğimizi söylemeyiz. Siz Avrupa seyahati olarak bilin” dediler.
Dizi biter bitmez Uzakdoğu Turu
Öte yandan Barış Arduç’un rol aldığı dizinin gelecek haftalarda final yapmasıyla Gupse Özay ile birlikte Uzakdoğu turuna çıkacağı iddia edildi. Tayland’a giderek buradaki egzotik adalardan Koh Lanta, Samui, Phuket ve Ko Pha Ngan’ı gezecek olan çift, iki hafta sürecek tatillerinde Özay’ın yeni filminin başarısını da kutlayacak.
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Barış Arduç, Gupse Özay,
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