Ayrılığa Dayanamadı

30 Eylül, 2017 | 13:20

Kutsi Feyza Çıpa ayrılığı kısa sürdü.

Çift ayrılığa daha fazla dayanamadı ve barıştıklarını sosyal medyadan duyurdu.

Evlenecekleri konuşulan çiftten Feyza Çıpa, ayrılıkla ilgili olarak “Ayrıldığımız doğru. 4 yıl süren ve her saniyesi çok kıymetli olan bir beraberlik yaşadık. Son dönemlerde bazı konularda anlaşmazlıklar yaşıyorduk. Bunu daha fazla sürdürmenin yersiz olduğunu düşündük ve medenice ayrılık kararı aldık. Başka unsurlar bu kararımızda etkili olmadı” demişti.

Ancak ayrılık kısa sürdü ve çift barıştı. Kutsi barış haberini güzel bir fotoğrafla duyurdu;

“Çatlamış kayaların arasından çiçek yeşerten Allah, kırılmış hayallerinin içinden ne güzellikler çıkartır… Mesela yaslandığın omuzda yaşlanmak…Mesela hayal kadar güzel…Mesela gerçek kadar kalıcı…”