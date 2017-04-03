Baba Sahne Açıldı

03 Nisan, 2017 | 12:18

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh’un Kadıköy’deki tiyatrosu Baba Sahne kapılarını açtı.

Arkak Sokaklar dizisindeki Mesut Komiser rolüyle tanınan başarılı oyuncu Şevket Çoruh, Baba Sahne adını verdiği tiyatrosunu ustası Savaş Dinçel’in 75. doğum gününde açtı.

Açılış gecesine ünlü akını

Baba Sahne’nin açılış gecesi, Müjdat Gezen, Ozan Güven, Özgür Ozan, Demet Evgar, Mustafa Alabora ve Zafer Ergin gibi ünlü isimlerin katıldığı muhteşem bir törene sahne oldu.

Savaş Dinçel Ödülleri Sahiplerini Buldu

Müjdat Gezen Sanat Merkezi öğrencileri tarafından tiyatro alanında verilen Savaş Dinçel Ödülleri de bu gecede sahiplerini buldu. Sunuculuğunu İlker Ayrık’ın yaptığı gecede Müjdat Gezen, İsmail Dümbüllü’nün kendisinde bulunan tulûat fesini, eski öğrencisi Şevket Çoruh’a devretti.

En ‘Baba’ Sahne

Şevket Çoruh, Baba Sahne için 7 klasik otomobil, 3 ev satıp 7 milyon TL kredi çekti. Baba Sahne’nin toplam maliyeti 17 Milyon TL’yi buldu. Şevket Çoruh, tiyatrosuna ‘Baba Sahne’ adını vermesini ‘Kendimizi yetim hissetmemek için’ şeklinde açıklıyor.