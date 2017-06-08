Babalar Günü Ne Zaman Kutlanır, Nasıl Ortaya Çıkmıştır, En özel Babalar Günü hediyeleri

08 Haziran, 2017 | 12:00

Haziran ayı demek Babalar Günü demek! Peki Babalar Günü Ne Zaman Kutlanır, Nasıl Ortaya Çıkmıştır? İşte cevabı…

Haziran geldiğinde akla il gelen özel gün Babalar Günü olur. Babalar Günü Ne Zaman Kutlanır sorusu akılları en çok karıştıran ve merak edilen konulardandır. Babalar Günü Ne Zaman Kutlanır sorusuna net bir tarih vermek mümkün değildir. Zira Babalar Günü, her yıl Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanır. Dünya genelinde Babalar Günü olarak da o gün kabul edilir.

2017 Babalar Günü Ne Zaman

2017 Babalar Günü bu yıl 18 Haziran Pazarına denk gelmektedir. Babalarımız için özel olan bugün, tüm dünyada hediyeler ve etkinliklerle kutlanacak.

Babalar Günü Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, babasının ölümünün ardından tıpkı Anneler gibi babaların da bir günü olması gerektiğine düşünüyordu. Sonora Smart Dodd, babasının doğum günü olan 5 Haziran’ın Babalar Günü ilan edilmesi için uzun uğraşlar vermiş ancak çalışmalar yetişmediği için Babalar Günü Haziran ayının üçüncü pazarına kalarak kutlamalar bu tarihte yapılmaya başlamış.

İlk Babalar Günü Ne Zaman Kutlandı?

Tarihteki ilk Babalar Günü, 19 Haziran 1910’da Washington’un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında ABD Başkanı Calvin Coolidge, Babalar Günü kutlamalarına desteklemesine rağmen resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılına gelindiğinde ise dönemin ABD Başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır.

Babalar Günü İçin Hediye Önerileri

Babalar Günü için en çok düşündüren konuysa hediye. Yüz binlerce kişi şuan kuşkusuz ki babama “Ne hediye Alsam” diye düşünüyordur. Gömlek, saat, cüzdan afilli bir ayakkabı gibi klasik hediyeler bir kenarda dursun muhteşem bir tatil de hiç fena olmaz. Siz de Babalar Günü için hediye arayışındaysanız ve babanıza güzel, farklı bir hediye almak istiyorsanız Ona tüm yılın yorgunluğunu atması için stresten uzak huzurlu bir Tatil hediye edebilirsiniz. Bunun için Babalar Günü Turları önerilerimize göz atabilirsiniz.