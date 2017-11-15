Bahar Öztan Yine Hastaneye Kaldırıldı

15 Kasım, 2017 | 13:29

Kanser hastalığı sebebiyle geçen günlerde 11 saat süren zorlu bir ameliyat geçiren Bahar Öztan, yeniden hastaneye kaldırıldı.

Yumurtalık kanserinin nüksetmesi nedeniyle geçen günlerde ameliyat masasına yatan oyuncu Bahar Öztan, taburcu olmasına rağmen kendisini iyi hissetmediği için yeniden hastaneye kaldırıldı.

Halsizlik yaşadığı ve iştahı kapandığı için hastaneye tekrar yattığını söyleyen oyuncu, “Ağır bir ameliyattan çıktıktan sonra, her şeyin yan etkisi olabiliyor. O yüzden dört gün sonra yeniden hastaneye döndüm. Ona göre serum ve ilaç veriyorlar. Tam iyi olmadan çıkmamak gerekiyormuş” dedi.

Halkın dilinde Gamzeli Güzel olarak tanınan Bahar Öztan, “Ameliyat 13 saat sürdü. Uzun sürmesi iyi, çünkü tümünü temizliyorlar. Hafta sonuna doğru taburcu olacağım gibi görünüyor. Sonrasında kemoterapiye başlayacağız. İnşallah yaz ayında iyileşmiş olacağım” diye konuştu.Oyuncu, kaldığı hastanedeki hemşirelerle çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak, “Tüm hastalara acil şifalar diliyorum” yazdı.