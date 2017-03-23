Balayı Bitti
23 Mart, 2017 | 10:01
Yaklaşık iki aydır balayı tatilinde olan Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, yurda döndü.
Şubat ayında Los Angeles’ta nikah masasına oturan ve o günden bu yana ABD Balayı Turu yapan Tolgahan Sayışman – Almeda Abazi çifti, uzun soluklu balayı tatillerini bitirdi.
Önceki gün yurda dönüş yapan Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, Atatürk Havalimanı’nda objektiflere takıldı. Çiftin, balayından bir hayli mutlu döndükleri görüldü.
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