Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Balayı Bitti

23 Mart, 2017 | 10:01

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi Balayı Tatilinden Döndü

Yaklaşık iki aydır balayı tatilinde olan Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, yurda döndü.

Şubat ayında Los Angeles’ta nikah masasına oturan ve o günden bu yana ABD Balayı Turu yapan Tolgahan Sayışman – Almeda Abazi çifti, uzun soluklu balayı tatillerini bitirdi.

Önceki gün yurda dönüş yapan Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, Atatürk Havalimanı’nda objektiflere takıldı. Çiftin, balayından bir hayli mutlu döndükleri görüldü.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Almeda Abazi, Balayı, Tolgahan Sayışman,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ

Dünyanın En Büyük Kapalı Tema Parkı IMG Worlds of Adventure

Dünyanın En Büyük Kapalı Tema Parkı IMG Worlds of Adventure

Dünyanın En Büyük Kapalı Tema Parkı IMG Worlds of Adventure, açıldığı günden bu yana aile tatilinin vazgeçilmez adresi oldu.
Haluk Levent’ten Muhteşem İzmir Marşı Performansı

Haluk Levent’ten Muhteşem İzmir Marşı Performansı

Usta sanatçı Haluk Levent'ten Muhteşem İzmir Marşı Performansı- Video İzle
Evlilik Programları Yayından Kaldırılıyor

Evlilik Programları Yayından Kaldırılıyor

Evlilik programları hakkında en yetkili ağızdan açıklama geldi. Tamamı yayından kaldırılıyor.
Ronaldo Ve Ümmiye Teyze Aynı Filmde Buluştu

Ronaldo Ve Ümmiye Teyze Aynı Filmde Buluştu

Real Madrid forması giyen Cristiano Ronaldo ve Ümmiye Teyze Aynı Filmde Buluştu.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.