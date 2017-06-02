02 Haziran, 2017 | 13:22

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in balayı planları değişti. İkili balayında mavi tura çıkıyor.

29 Haziran’da nikah masasına oturmaya hazırlanan Burak Özçivit – Fahriye Evcen çifti, daha önce planladıklarının aksine balayı tatilinde Maldivler’e değil Yunan Adalarına gidecek.

Hint okyanusunun tropik cenneti Maldiv adalarında balayı yapacakları konuşulan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ‘in işleri nedeniyle Ege’den başlayıp Yunan Adalarına kadar uzanan mavi tura çıkacakları iddia edildi.

Düğün sonrası ‘Kardeşim Benim’ filminin devamını çekecek olan Burak Özçivit’in nişanlısına sürpriz bir balayı tatili planladığı öğrenildi. Yakışıklı oyuncunun Ege ile Yunan Adalarını kapsayan mavi tur için tekne bakmaya başladığı konuşuluyor.