Balayı Tatili Los Angeles’te
08 Kasım, 2017 | 13:42
Mehmet-Hanife Akdağ çiftinin küçük oğlu Aycan Akdağ ile Levent-Nilgün Gül’ün kızları Gizem Gül, evlendi.
Raffles Hotel’de düzenlenen törene birçok ünlü isim katıldı.
Eski Başbakan Mesut Yılmaz ile işadamı Orhan Keçeli’nin nikâh şahidi olduğu düğünde Berkay sahneye çıktı.
Balayı Los Angeles‘ta
Genç çift, balayı tatili Los Angeles’a gitti. Nikah şahidi olan Mesut Yılmaz, evlilik cüzdanını Gizem Gül’e verdi.
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