Balayı Turları İçin Tercihlerini Yaptılar: Maldivler

19 Haziran, 2017 | 10:16

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, balayı turları için tercihlerini yaptılar. Ünlü çift Maldivler yolcusu…

29 Haziran’da nikah masasına oturacak olan ünlü oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, balayı tatilleri için seçilebilecek en güzel yeri seçti. Balayı Turları oldukça merak edilen çift, Hint okyanusunun muhteşem adalar topluluğu Maldivler ‘i tercih etti.

Birçok kez Maldivler Turu yapmak isteyen ancak yoğun iş tempoları nedeniyle hayalleri yarım kalan ikili, kendileri için en özel tatil olan balayında Maldiv Adaları ‘na gidecekler.

Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, turkuaz denizi, beyaz inci gibi kumlarla kaplı sahilleri, lüks villa otelleri ve el değmemiş doğasıyla balayı için en ideal bölgelerden olan Maldivler ‘de 4 gün sürecek unutulmaz bir balayı tatili yaşayacak.