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Bali’de Romantik Tatil

18 Eylül, 2017 | 21:12

Manken Didem Soydan, 5 aydır aşk yaşadığı Erdi Doğan ile Bali adasında romantik bir tatil geçirdi.

Fotoğrafçı sevgilisi Erdi Doğan ile Endonezya’nın Bali adasına giden güzel manken, tatilde sosyal medyayı aktif bir şekilde kullandı.

Çift bol bol fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi. 3 haftadır Bali’de olan Didem Soydan en son şu notu düştü:

“Ne soracağınızı biliyorum. Evet hala Balide’yim”

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