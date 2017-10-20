Bali’den Dönen Didem Soydan Sevgilisinden Ayrıldı
20 Ekim, 2017 | 15:14
Ünlü model Didem Soydan ve fotoğrafçı Erdi Doğan ayrıldı.
Çift 7 aydır birlikteydi. Didem Soydan ve sevgilisi Erdi Doğan en son Bali tatilinde oldukça eğlenceli zaman geçirmiş hatta fotoğraflarını sosyal medyadan bolca paylaşmıştı.
Bali Tatili Herkesi Kıskandırmıştı
Çift Endonezya Bali’de muhteşem bir tatil yapmıştı. Didem Soydan 10 günlük Bali tatilinde sevgilisiyle birçok fotoğraf paylaşarak aşklarını dosta düşmana haykırmıştı.
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