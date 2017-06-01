Barbaros Şansal İçin Karar Verildi
01 Haziran, 2017 | 12:31
Barbaros Şansal, attığı tweet nedeniyle yargılandığı davada hapis cezasını çarptırıldı. Ünlü modacının cezası ertelendi.
Ünlü modacı Barbaros Şansal, yılbaşı gecesi sosyal medya hesabından attığı bir tweetden dolayı yargılandığı davada 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Şansal’ın Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti’ni alenen aşağılama suçundan aldığı bu ceza ertelendi.
Barbaros Şansal Halkı bir kesimini din mezhep farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçundan ise beraat etti.
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