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Barbaros Şansal Tahliye Edildi: İçerisi Daha Güvenli

02 Mart, 2017 | 09:06

Barbaros Şansal Tahliye Edildi: İçerisi Daha Güvenli

Ünlü modacı Barbaros Şansal, tahliye edildi İçerisi daha güvenli dedi.

Paylaştığı bir video nedeniyle önce gözaltına alınan daha sonra İstanbul’da çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak ceza evine konulan ve iki aydır ceza evinde bulunan ünlü modacı Barbaros Şansal hakkında tahliye kararı verildi.

Ünlü modacıyı tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi çıkışında yakınları ve avukatı karşıladı. Barbaros Şansal, herhangi bir açıklama yapmazken avukatına içerisinin kendisi için daha güvenli olduğunu söyledi.

Dava Süreci

Barbaros Şansal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden sınır dışı edildikten sonra gözaltına alınmış ve nöbetçi hakimlikçe 3 Ocak’ta tutuklanmıştı. Barbaros Şansal hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Ünlü modacının avukatının karara itirazını değerlendiren İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi Şansal’ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca Şansal’a yurt dışına çıkış yasağı koydu.

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