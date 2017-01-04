Barbaros Şansal Tutuklandı
04 Ocak, 2017 | 11:02
Ünlü modacı Barbaros Şansal, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasından tutuklandı.
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) sınır dışı edilerek gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal, çıkarıldığı mahkemece “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklandı.
Ünlü modacının ifadesinde, “Suçsuzum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum” dediği ancak mahkemenin Şansal’ın sosyal medyada paylaştığı videoları somut delil olarak kabul ettiği öğrenildi. Barbaros Şansal, mahkemenin ardından Silivri Cezaevi’ne gönderildi.
Linç Etmeye Çalışmışlardı
Yılbaşı gecesi yayınladığı videosunun ardından KKTC’den sınır dışı edilen ve Türkiye’ye gelen Barbaros Şansal, uçaktan inişi sırasında bir grup tarafından linç edilmeye çalışılmıştı.
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