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Barcelona Yenilgisinin Faturası Rihanna’ya Kesildi

13 Mart, 2017 | 10:09

Barcelona Yenilgisinin Faturası Rihanna’ya Kesildi

Paris Saint Germain’in 6-1’lik Barcelona Yenilgisinin Faturası Rihanna’ya Kesildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi, geçtiğimiz haftalarda muhteşem bir geri dönüşe sahne oldu. İlk maçı Fransa’da Paris Saint Germain (PSG) deplasmanında 4-0 kaybeden Barcelona, kendi sahasında 6-1 galip gelerek bir üst tura yükseldi.

Barcelona Yenilgisinin Faturası Rihanna’ya Kesildi

Fransız basını, Barcelona yenilgisinin faturasını dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna’ya kesti. İddialara göre, maçtan iki gün önce PSG’li futbolcular Blaise Matuidi ve Marco Verratti, Barbadoslu şarkıcı Rihanna ile bir partiye katıldı.

Barcelona Yenilgisinin Faturası Rihanna’ya Kesildi

PSG’nin bu ağır mağlubiyeti oyuncuların maç öncesi Rihanna ile birlikte partide eğlenmelerine bağlarken, takımın resmi hesabından bu iddialar yalanlandı.

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Barcelona, Rihanna, Şampiyonlar Ligi, UEFA,

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