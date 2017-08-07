Barış Akarsu’nun Annesine Kalan Eşyaları Çalındı

07 Ağustos, 2017 | 15:09

2007 yılında Muğla’nın Bodrum ilçesi Torba kavşağında geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Barış Akarsu’nun annesinin yaşadığı eve hırsız girdi.

Hırsızlar, Barış Akarsu’nun odasında bulunan ödülleri, şapkası, takıları, gitarı ve birçok eşyasını çaldılar.

Bartın Olay’ın haberine göre; amasra Kum Mahallesi’nde bulunan Barış Akarsu’nun annesinin yaşadığı evin kilidini kırarak içeri giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sanatçının özel eşyalarını çalarak kayıplara karıştı.

Henüz 28 yaşında evladını kaybeden Barış Akarsu’nun annesi, oğlunun eşyalarının çalınması ile ikinci bir şok daha yaşadı.