Barış Manço’suz 18 yıl

01 Şubat, 2017 | 11:08

Şarkılarıyla milyonlarca kişinin gönlünde taht kuran Barış Manço, vefatının 18. yılında anılıyor.

7’den 77’ye herkesin sevgisini kazanmış Anadolu rock müziğinin efsane ismi, şarkıcı, besteci ve söz yazarı Barış Manço, aramızdan ayrılalı tam 18 yıl oldu. Barış Manço, ardında bıraktığı 200’den fazla beste, 12 altın ve bir platin albümle ölümünün 18. yılında da unutulmadı.

Barış Manço Kimdir?

Barış Manço, 2 Ocak 1943’te İstanbul’da dünyaya geldi. II. Dünya Savaşı yıllarında doğduğu için ailesi Mehmet Barış adını verdi. Sanatçı, annesinin desteğiyle çocukluk yıllarında müzikle ilgilenmeye başladı. Öğrenim hayatına Kadıköy Gazi Mustafa Kemal İlkokulunda başlayan Barış Manço, Galatasaray Lisesinin orta bölümüne devam etti. Sanatçı 1957’de amatör olarak müzikle ilgilenmeye başladı ve 1958’de “Kafadarlar” adlı müzik grubu kurdu.

Barış Manço, 1959’da babasının vefatının ardından Galatasaray Lisesinden ayrılarak, eğitimini Şişli Terakki Lisesinde tamamladı. Manço, liseyi bitirdikten sonra Türkiye’den ayrılıp Belçika’da öğrenim hayatını sürdürdürdü. Belçika Kraliyet Akademisinde 1963-1971’de resim, grafik ve iç mimari eğitimi alan sanatçı, 1964’te Fransızca dört parçadan oluşan bir mini albüm (EP) çıkardı.

Barış Manço, 1966’da “Les Mistigris” adlı müzik grubuna katıldı ve grupla beraber Fransa, Belçika, Almanya, İsveç ve Çekoslovakya’da konser verdi. Manço, 1969’da Belçika Kraliyet Akademisini birincilikle bitirdi ve İstanbul’a döndü.

Dağlar Dağlar İle Gelen Başarı

1968 başında Kaygısızlar grubu ile çalışmaya başlayan Manço grupla birlikte plak çıkardı. 1969 yılı sonunda Kaygısızlar ile yollarını ayıran Barış Manço daha sonra Dağlar Dağları yayınladı. 700.000’den fazla satan Dağlar Dağlar plağı Manço’ya kariyerindeki tek Platin Plak Ödülü’nü kazandırdı.

Dağlar Dağlar’ın başarısı ile Türk müziği piyasasında büyük ses getiren Barış Manço, 1970’te Türkiye’de ender görülen bir işe imza atıp zaten ünlü olan Moğollar ile güçlerini birleştirme kararı aldı. Grubun adı da ‘MançoMongol’ (Manchomongol) olarak değişti.

Barış Manço Moğollar ile ‘İşte Hendek İşte Deve’, ‘Katip Arzuhalim Yaz Yare Böyle’ ve ‘Binboğanın Kızı’nı kaydetti. ‘İşte Hendek İşte Deve’ de tıpkı Dağlar Dağlar gibi büyük beğeni topladı ve adını Barış Manço klasikleri arasına yazdırdı.

35 yaşında iken Lale Çağlar ile 18 Temmuz 1978 tarihinde hayatını birleştirdi. Düğünün ardından çok sevdiği çocukları Doğukan ve Batıkan dünyaya geldi.

1988’de Barış Manço’yu başta çocukların olmak üzere herkesin sevgilisi yapacak ‘7’den 77’ye’ programı başladı. TRT’de yayınlanan bu programda TV ekibi 150’den fazla ülkeye gidip, oraları seyircilere tanıttı.

Sayısız Ödül

Sayısız ödülün sahibi olan ve 1991’de devlet sanatçısı unvanı alan sanatçı ayrıca Hacettepe Üniversitesi Onursal Doktora unvanı, Uluslararası Teknoloji Ödülü, Japonya Uluslararası Kültür ve Barış Ödülü, Belçika Krallığı Leopold II Şövalyesi Nişanı, Fransız Kültür Bakanlığı Edebiyat ve Sanat Şövalyesi Nişanına layık görüldü.

Sevenlerini Yasa Boğdu

Dünya çapında hayranları olan ve sevilen sanatçı, 31 Ocak 1999’da Moda’daki evinde kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesinde 1 Şubat’ta hayatını kaybetti.