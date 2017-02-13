13 Şubat, 2017 | 09:53

ABD eski başkanı Barack Obama, görevini devreder devretmez tatili çıktı.

ABD’de başkanlık el değiştirdi. Eski başkan Barack Obama, ocak ayında görevini Donald Trump’a devretti.

Başkanlık Bitti Tatil Başladı

Sekiz yıldır ABD başkanlığını yürüten Barack Obama, üzerindeki yükü attı tatilin keyfini çıkarmaya başladı. Milyarder iş adamı Richard Branson ile tatilde olan Obama fotoğraflarını yayınlandı. Kite surf yaparken görülen Obama’nın keyfinin yerinde olduğu her halinden belli oluyordu.