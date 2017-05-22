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Basketbolda Gurur Gecesi! Avrupa’nın En Büyüğü Fenerbahçe

22 Mayıs, 2017 | 09:56
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Şampiyon

Basketbolda Gurur Gecesi! Avrupa’nın En Büyüğü Fenerbahçe

Euroleague finalinde Yunan temsilcisi Olympiakos’u mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa basketbolunda zirvenin sahibi oldu.

THY Euroleague şampiyonu Fenerbahçe! Sarı-lacivertliler Sinan Erdem’deki final mücadelesinde Yunanistan ekibi Olympiakos’u 80-64 yenerek şampiyon oldu.

Fenerbahçe, 10 binin üzerinde taraftarın izlediği maçın sonucunda basketbolda Avrupa’nın bir numaralı kupasını alan ilk Türk takımı olarak tarihe geçti.

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Basketbol, Euroleague, Fenerbahçe,

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