Basketbolda Gurur Gecesi! Avrupa’nın En Büyüğü Fenerbahçe
22 Mayıs, 2017 | 09:56
Euroleague finalinde Yunan temsilcisi Olympiakos’u mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa basketbolunda zirvenin sahibi oldu.
THY Euroleague şampiyonu Fenerbahçe! Sarı-lacivertliler Sinan Erdem’deki final mücadelesinde Yunanistan ekibi Olympiakos’u 80-64 yenerek şampiyon oldu.
Fenerbahçe, 10 binin üzerinde taraftarın izlediği maçın sonucunda basketbolda Avrupa’nın bir numaralı kupasını alan ilk Türk takımı olarak tarihe geçti.
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