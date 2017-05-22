Basketbolda Gurur Gecesi! Avrupa’nın En Büyüğü Fenerbahçe

Euroleague finalinde Yunan temsilcisi Olympiakos’u mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa basketbolunda zirvenin sahibi oldu.

Küba'da sağlık devrimi sürüyor. Küçük ada ülkesi, kanserden sonra Alzheimer tedavisinde bir adım daha attı.

Fenerbahçe, 10 binin üzerinde taraftarın izlediği maçın sonucunda basketbolda Avrupa’nın bir numaralı kupasını alan ilk Türk takımı olarak tarihe geçti.

THY Euroleague şampiyonu Fenerbahçe! Sarı-lacivertliler Sinan Erdem’deki final mücadelesinde Yunanistan ekibi Olympiakos’u 80-64 yenerek şampiyon oldu.

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