Beckham Ailesinin Kayak Keyfi

20 Şubat, 2017 | 14:28

Beckham ailesi kar tatilinin keyfini kayak yaparak çıkarıyor.

Eski futbolcu David Beckham ve moda tasarımcısı eşi Victoria Beckham çocuklarıyla birlikte kayak tatilinde. Ünlü çift çocukları Brooklyn, Romeo, Harper ve Cruz ile Kanada’da kayak tatili yapıyor.

Whistler kayak merkezine giden Beckham ailesi, snowboard dersi aldıktan sonra hünerlerini sergiledi. Bir hayli eğlenceli geçen kayak tatillerinden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşan Beckhamlar, takipçilerinin beğeni yağmuruna tutuldular.

Kanada yolculuğunda düşüp kolunu inciten Brooklyn ise kayak yapan ailesini kenardan izlemekle yetindi.