Beckham-Chloe Moretz Aşkı Yeniden

İpek-Talat Abdik çifti, evlilikyıldönümleri için Venedik'e gitti.

Meltem Cumbul, en iyi yönetmen ödülünü kazanan Semih Kaplanoğlu’nun elini sıkmadı.

Ünlü popçu Sıla'nın hamile olduğu iddia edildi.

Brooklyn Beckham, İnstagram’da paylaştığı fotoğrafla aşkın yeniden alevlendiğini ilan etti.

Brooklyn Beckham (18), Amerikalı aktris Chloe Moretz (20) ile 2014-2016 arasında aşk yaşamıştı. Çift, 2 ay önce yeniden barışmıştı. Barışmanın ardından çift ilk kez İrlanda’nın başkenti Dublin’de el ele görüntülendiler.

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