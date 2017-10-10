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Beckham-Chloe Moretz Aşkı Yeniden

10 Ekim, 2017 | 15:35

İngiliz futbolcu David Beckham’ın büyük oğlu Brooklyn Beckham ile oyuncu Chloe Moretz, yeniden barıştı.

Dublin’de El ele

Dublin’de el ele objektiflere yakalanan çift yeniden birlilkte…

Brooklyn Beckham (18), Amerikalı aktris Chloe Moretz (20) ile 2014-2016 arasında aşk yaşamıştı. Çift, 2 ay önce yeniden barışmıştı. Barışmanın ardından çift ilk kez İrlanda’nın başkenti Dublin’de el ele görüntülendiler.

Brooklyn Beckham, İnstagram’da paylaştığı fotoğrafla aşkın yeniden alevlendiğini ilan etti.

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