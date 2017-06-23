Begül Erhan Gitar Resitali Ayvalık Açıkhava Tiyatrosu’nda

23 Haziran, 2017 | 13:09

Türk müzik tarihinin ilk kadın solo klasik gitar albümünü çıkaran Begül Erhan, Ayvalık Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak.

Türkiye’nin ilk kadın klasik gitar albümü “Begül Erhan – Anatolian Folk Songs” ile 1 Mayıs’ta sevenlerinin karşısına çıkan ve Haziran ayı başında da ilk video klibi “Yağcılar Zeybeği”ni yayınlayan, “Klasik Gitarın Sıradışı Müzisyeni” Begül Erhan; konserlerine Ayvalık Açıkhava Tiyatrosu ile devam ediyor.

Yeni Yeni Şeyler medya sponsorluğunda Atölye Kültür Sanat, Kınay Production ve Tiyatroda organizasyonuyla gerçekleşecek olan gitar resitali 14 Temmuz 2017 Cuma akşamı saat 21:00’de Ayvalık Açıkhava Tiyatrosu’nda olacak.