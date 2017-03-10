Belgesel İçin İnsan Beyni Yedi!

10 Mart, 2017 | 14:06

Believer isimli belgeselin sunucusu Reza Aslan, Hindistan’da çektiği bir bölümde insan beyni yedi.

CNN International ekranlarında yayınlanan Believer isimli belgeselin İran asıllı sunucusu Reza Aslan, çekimleri Hindistan’da gerçekleşen bir bölümde Aghoriler’in inançları gereği pişirilmiş insan beyni yedi.

Haklarında pek fazla bilgi olmayan Aghoriler, Hindistan’da yaşamlarını sürdürüyorlar. Genellikle ölülerin yakıldığı yerlerde yaşayan Aghoriler inançlarına göre ölülerin külleriyle bedenlerini boyayıp ölülerini yiyorlar.

Programında Aghoriler’i konu alan 44 yaşındaki sunucu Reza Aslan, önce yüzünü insan külleriyle boyadı ardından da pişirilmiş insan beyni yedi.