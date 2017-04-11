11 Nisan, 2017 | 10:03

Son dönemin en fazla konuşulan modellerinden olan Bella Hadid Meksika tatilinde.

ABD’li ünlü model Bella Hadid, Amerika kıtasının en renkli ve heyecan verici sahillerine ev sahipliği yapan Meksika ‘da tatil yaparken görüntülendi.

Meksika’nın en popüler turistik bölgelerinden olan ve muhteşem plajları, lüks otelleriyle ünlü tatil kenti Cabo San Lucas, seksi modelin son tatil rotası oldu.

Nisan ayının ilk günlerini Meksika’da kız arkadaşlarıyla birlikte geçiren Bella Hadid, Meksika tatilinin en özel anlarını takipçileriyle paylaşmaktan da geri kalmadı.