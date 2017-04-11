Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Bella Hadid Meksika Tatilinde

11 Nisan, 2017 | 10:03

Bella Hadid Meksika Tatilinde

Son dönemin en fazla konuşulan modellerinden olan Bella Hadid Meksika tatilinde.

ABD’li ünlü model Bella Hadid, Amerika kıtasının en renkli ve heyecan verici sahillerine ev sahipliği yapan Meksika ‘da tatil yaparken görüntülendi.

Bella Hadid Meksika Tatilinde

Meksika’nın en popüler turistik bölgelerinden olan ve muhteşem plajları, lüks otelleriyle ünlü tatil kenti Cabo San Lucas, seksi modelin son tatil rotası oldu.

Bella Hadid Meksika Tatilinde

Nisan ayının ilk günlerini Meksika’da kız arkadaşlarıyla birlikte geçiren Bella Hadid, Meksika tatilinin en özel anlarını takipçileriyle paylaşmaktan da geri kalmadı.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Bella Hadid, Meksika,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Cem Karaca Heykeli Moda’da

Cem Karaca Heykeli Moda’da

Usta sanatçı Cem Karaca'nın heykeli, Moda'da bulunan Cem Karaca sokağına yerleştirildi.
Halit Akçatepe Son Yolculuğuna Uğurlandı

Halit Akçatepe Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güdük Necmi tiplemesiyle herkesin gönlünde taht kuran usta oyuncu Halit Akçatepe, son yolculuğuna uğurlandı.
Fazıl Say Avrupa Turnesinde

Fazıl Say Avrupa Turnesinde

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Avrupa turnesine Nisan ayında da devam ediyor.
Yılın En Çok Kazanan Futbolcuları Belli Oldu

Yılın En Çok Kazanan Futbolcuları Belli Oldu

Yılın En Çok Kazanan Futbolcuları Belli Oldu. Ronaldo, Messi'ye fark attı.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.