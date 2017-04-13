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Bergüzar Korel Kollywood’da

13 Nisan, 2017 | 10:31

Bergüzar Korel Kollywood’da

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, çekimleri Dubai’de gerçekleşecek Kollywood filminde rol alacak.

Ünü sınırlarımızın dışına çıkan Bergüzar Korel, Hindistan’da Bollywood’un tahtını sallayan Tamil film endüstrisi Kollywood ile anlaştı.

Vatanım Sensin isimli diziyle ekranlara dönen başarılı oyuncu, Kollywood’un en ünlü erkek oyuncusu Nikesh Ram ile kamera karşısına geçecek.

Bergüzar Korel, filmde bir Arap kadınını canladıracak. Büyük bölümü Dubai’de ve bazı sahneleri de dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa kulesinde çekilecek olan filmin yönetmen koltuğunda Francis Markus oturacak.

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Bergüzar Korel, Bollywood, Dubai, Hindistan,

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