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Berlin’de Charlize Theron Rüzgarı

20 Temmuz, 2017 | 11:45

Berlin’de Charlize Theron Rüzgarı

Charlize Theron, başrolünde yer aldığı Sarışın Bomba filminin dünya prömiyeri için Berlin’deydi.

Atomic Blonde (Sarışın Bomba) filminin dünya prömiyeri Almanya’nın başkenti Berlin’de yapıldı.

Berlin’de Charlize Theron Rüzgarı

Etkinlik kapsamında Berlin’e gelen Oscarlı aktris Charlize Theron, beyaz kıyafetiyle geceye damga vurdu. Güzelliği ile bakışları üzerine toplayan 41 yaşındaki oyuncu, gece boyunca imza dağıttı.

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Almanya, Berlin, Charlize Theron,

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