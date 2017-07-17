Berrak Tüzünataç Tropik Cennet Bali Adasında

17 Temmuz, 2017 | 10:45

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, sezonun yorgunluğunu tropik cennet Bali adasında atıyor.

İnternet ortamında yayınlanan Fi dizisinde rol alan Berrak Tüzünataç, diğer ünlü isimlerin aksine rotasını yakın yerler yerine uzaklara çevirdi.

Güzel oyuncu, sevgilisi Birkan Sokullu ile birlikte daha çok balayı çiftlerinin tercih ettiği Endonezya’nın Bali Adası ‘nda tatil yapıyor. Çift, el değmemiş doğası, bakir plajlarıyla romantik çiftlere unutulmaz bir tatil fırsatı sunan tropik cennet Bali ‘de sezonun tüm yorgunluğunu atıyor.

Berrak Tüzünataç, instagram sayfasından paylaştığı Bali fotoğraflarıyla tatilinin ne kadar renkli ve eğlenceli geçtiğini gözler önüne seriyor.