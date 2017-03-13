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Beyaz Perde’de Yerli Film Rüzgarı

13 Mart, 2017 | 11:05

Beyaz Perde’de Yerli Film Rüzgarı

2017 yılının en çok izlenen filmlerinin medya karnesi belli oldu / Beyaz Perde’de Yerli Film Rüzgarı

Ajans Press’in Box Office’ten derlediği verilere göre 2017’nin en çok izlenen yapımı, Şahan Gökbakar’ın Recep İvedik 5 filmi oldu. 16 Şubat’ta vizyona giren film 5 milyon 748 bin kişi tarafından izlendi.

Yılın en çok izlenen ikinci yapımı Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in başrollerini paylaştığı ‘Çalgı Çengi İkimiz’ filmi oldu. Film 2 milyon 784 bin seyirci rakamına ulaştı. Ata Demirer’in ‘Olanlar Oldu’ filmi 1 milyon 802 bin seyirci sayısıyla listenin üçüncü sırasında yer aldı.

Walt Disney Animasyon Stüdyolarının hazırladığı animasyon filmi Moana, 1 milyon 326 bin izlenmeyle dördüncü sırada yer alırken, Özcan Deniz’in oyunculuğunu ve yönetmenliğini üstlendiği ‘İkinci Şans’ filmi 818 bin 473 kişi tarafından izlenerek listenin beşinci sırasında yer aldı.

Ferhan Özpetek’in filmi İstanbul Kırmızısı ise daha 3 Mart’ta vizyona girmesine rağmen 275 bin 441 seyirci rakamına ulaştı.

2017 yılının ilk üç aylık diliminde listenin ilk beş sırasında yer alan filmlerin dördü yerli yapımlar oldu.

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Box Office, Çalgı Çengi, Recep İvedik,

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