Beyonce İkizlere Hamile

02 Şubat, 2017 | 11:01

Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Beyonce Instagram sayfasından yaptığı paylaşımla hayranlarına müjdeyi verdi.

Son günlerde rapçi eşi Jay-Z ile boşanma iddialarıyla gündeme gelen Beyonce, ikiz bebeklere hamile olduğunu Instagram hesabından duyurdu.

Beyonce ikizlere hamile

Jay-Z ile olan evliliğinden Blue Ivy isimli bir kızı olan Beyonce, sevincini paylaştığı bu fotoğrafın altına düştüğü notla şu şekilde aktardı;

“Sevgimizi ve mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istiyoruz. İki kez kutsanmışız. Ailemiz iki kişi daha büyüyeceği için inanılmaz derecede minnettarız ve iyi dilekleriniz için teşekkür ederiz. -The Carters”