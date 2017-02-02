Beyonce İkizlere Hamile
02 Şubat, 2017 | 11:01
Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Beyonce Instagram sayfasından yaptığı paylaşımla hayranlarına müjdeyi verdi.
Son günlerde rapçi eşi Jay-Z ile boşanma iddialarıyla gündeme gelen Beyonce, ikiz bebeklere hamile olduğunu Instagram hesabından duyurdu.
Beyonce ikizlere hamile
Jay-Z ile olan evliliğinden Blue Ivy isimli bir kızı olan Beyonce, sevincini paylaştığı bu fotoğrafın altına düştüğü notla şu şekilde aktardı;
“Sevgimizi ve mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istiyoruz. İki kez kutsanmışız. Ailemiz iki kişi daha büyüyeceği için inanılmaz derecede minnettarız ve iyi dilekleriniz için teşekkür ederiz. -The Carters”
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