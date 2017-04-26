Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Beyonce İkizleri İçin Malikane Aldı

26 Nisan, 2017 | 10:15

Beyonce İkizleri İçin Malikane Aldı

İkiz bebekleri için gün sayan Beyonce, doğumdan sonra yaşayacağı yeni bir malikane satın aldı.

Beyonce Jay-Z çifti, ikiz bebeklerini kucaklarına almak için gün sayarken hazırlıklara da son sürat devam ediyorlar. Ünlü çiftin son olarak çocuklarıyla birlikte yaşamak için 120 milyon Dolar değerinde yeni bir malikane satın aldıkları iddia edildi.

Beyonce İkizleri İçin Malikane Aldı

Los Angeles’ın gözde semti Bel Air’de olduğu ifade edilen malikane, 8 oda, 4 havuz, 15 araç kapasiteli garaj, sauna, SPA merkezi ve bir basketbol sahasına sahip.

Beyonce İkizleri İçin Malikane Aldı

Evi baştan sona kendi gönüllerince dizayn eden çiftin, bebeklerinin güvenliği için malikaneye kurşun geçirmez cam taktırdıkları öğrenildi.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Beyonce, Jay-Z,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Kraliyet Ailesi Londra Maratonunu İzledi

Kraliyet Ailesi Londra Maratonunu İzledi

Kraliyet Ailesi mensupları Londra Maratonunu izledi.
Hayko Cepkin’den YSK Göndermesi

Hayko Cepkin’den YSK Göndermesi

16 Nisan'da yapılan referandumda mühürsüz oy tartışmalarına Hayko Cepkin de katıldı.
Cem Karaca Heykeli Moda’da

Cem Karaca Heykeli Moda’da

Usta sanatçı Cem Karaca'nın heykeli, Moda'da bulunan Cem Karaca sokağına yerleştirildi.
Halit Akçatepe Son Yolculuğuna Uğurlandı

Halit Akçatepe Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güdük Necmi tiplemesiyle herkesin gönlünde taht kuran usta oyuncu Halit Akçatepe, son yolculuğuna uğurlandı.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.