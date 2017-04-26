Beyonce İkizleri İçin Malikane Aldı

26 Nisan, 2017 | 10:15

İkiz bebekleri için gün sayan Beyonce, doğumdan sonra yaşayacağı yeni bir malikane satın aldı.

Beyonce Jay-Z çifti, ikiz bebeklerini kucaklarına almak için gün sayarken hazırlıklara da son sürat devam ediyorlar. Ünlü çiftin son olarak çocuklarıyla birlikte yaşamak için 120 milyon Dolar değerinde yeni bir malikane satın aldıkları iddia edildi.

Los Angeles’ın gözde semti Bel Air’de olduğu ifade edilen malikane, 8 oda, 4 havuz, 15 araç kapasiteli garaj, sauna, SPA merkezi ve bir basketbol sahasına sahip.

Evi baştan sona kendi gönüllerince dizayn eden çiftin, bebeklerinin güvenliği için malikaneye kurşun geçirmez cam taktırdıkları öğrenildi.