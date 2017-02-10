Beyonce’ye 20 Milyon Dolarlık Dava

Burak Özçivit ile önümüzdeki yaz nikah masasına oturacak Fahriye Evcen, Maldivler'de balayı istiyor.

Anadolu Rock’ın babası Cem Karaca, aramızdan ayrılalı tam 13 yıl oldu.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, yeni albümüyle sevenlerinin karşısına çıkıyor.

Konuya ilişkin Beyonce’den henüz açıklama yapılmadı.

2010 yılında yaşadığı mahallede vurularak öldürülen Anthony Barre’nin yasal varislerinin şarkıcıya, Barre’nin sesini, şarkının girişinde izinsiz kullandığı gerekçesiyle 20 milyon dolarlık tazminat davası açtığı öğrenildi.

ABD’li dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, hit olan son şarkısı Formation’da New Orleanslı YouTube yıldızı Anthony Barre’nin sesini kullandı. Messy Mya adıyla tanınan ve cinayete kurban giden Anthony Barre’nin yasal varisleri, durumu fark edince Beyonce’ye dava açtılar.

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