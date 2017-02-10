Beyonce’ye 20 Milyon Dolarlık Dava
10 Şubat, 2017 | 09:03
Ünlü şarkıcı Beyonce’ye YouTube yıldızı Anthony Barre’nin varislerinden 20 Milyon Dolarlık Dava
ABD’li dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, hit olan son şarkısı Formation’da New Orleanslı YouTube yıldızı Anthony Barre’nin sesini kullandı. Messy Mya adıyla tanınan ve cinayete kurban giden Anthony Barre’nin yasal varisleri, durumu fark edince Beyonce’ye dava açtılar.
2010 yılında yaşadığı mahallede vurularak öldürülen Anthony Barre’nin yasal varislerinin şarkıcıya, Barre’nin sesini, şarkının girişinde izinsiz kullandığı gerekçesiyle 20 milyon dolarlık tazminat davası açtığı öğrenildi.
Konuya ilişkin Beyonce’den henüz açıklama yapılmadı.
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