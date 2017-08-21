Bikinili Demet Şener’e Ağır Sözler

21 Ağustos, 2017 | 11:26

11 yıllık eşi İbrahim Kutluay’a geçen Eylül’de boşanma davası açan Demet Şener (40) Levent’teki villasında bikini fotoğraf çekip sosyal medyadan paylaştı.

Bikinili poz veren Demet Şener, takipçilerinden yorum yağmuruna tutulunca fotoğrafını yorumlara kapattı. Rekor beğeni alan karenin altına öyle yorumlar yapıldı ki, Demet Şener rahatsız oldu.

Sosyetik güzel Manolya Onur, Demet Şener’i ağır dille eleştirdi. Onur, ’40 yaşında, 2 koca çocuğu var, mesleğini bırakmış, gündemde boşanma olayları konuşuluyor. Ve neredeyse donsuz bir Demet Şener.’ dedi.

Demet Şener de ‘Bikinili fotoğraf paylaşan kötü anne mi oluyor? Anneler de bikini giyer. İstediğimi çeker paylaşırım.’ diyerek cevap verdi.