Bir Hafta Boyunca Yunan Adalarını Gezecekler
03 Temmuz, 2017 | 16:04
Bayram tatilini İtalya’da geçiren ünlü çift, rotasını Yunan adalarına çevirdi.
Bayramı İtalya Turları ile geçiren Tolgahan Sayışman – Almeda Abazi çifti, tatil rotalarını Yunanistan’a çevirdi.
Kiraladıkları tekneyle bir hafta boyunca Yunan Adaları Turu yapacak çifte, Tolgahan Sayışman’ın kız kardeşi Nil ile Almeda Abazi’nin kardeşi İlda ve sevgilisi Kenan Sipahi de eşlik ediyor.
Komşudaki adaları ve koyları gezecek grubun mavi yolculuğu önceki gün başladı.
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