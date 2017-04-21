Bir Melek Daha Geliyor

21 Nisan, 2017 | 12:15

Dosso Dossi Fashion Show bir Victoria’s Secret meleğini daha ağırlamaya hazırlanıyor.

Brezilyalı dünyaca ünlü model Izabel Goulart, Antalya’da düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show kapsamında podyumda yürüyecek isimler arasına dahil edildi.

Victoria’s Secret melekleri Antalya’ya geliyor. 8-13 Haziran tarihlerinde Antalya’da gerçekleşecek Dosso Dossi Fashion Show kapsamında podyuma çıkacak modeller belli olmaya başladı.

Daha önce 3 Victoria’s Secret meleği Adriana Lima, Isabeli Fontana ve Ana Beatriz Barros ile anlaşan organizasyon yetkilileri, Brezilyalı model Izabel Goulart’la da söz kesti. 32 yaşındaki seksi model, 9 Haziran’da The Land of Legends Theme Park’a kurulacak podyumda yürüyecek.