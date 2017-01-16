Biray Dalkıran’a Geyik Engeli

16 Ocak, 2017 | 14:48

Biray Dalkıran’ın merakla beklenen Hollywood projesi The Crossbreed (Melez) filminin yapımına artık resmen başlandı.

Tamamen Amerikalı oyuncularla Kaliforniya’da çekilecek olan film için Los Angeles’ın dışında terk edilmiş bir köy bulundu ve yeniden dekore edilmeye başlandı. Ancak çevredeki geyiklerin köyü mesken tutmuş olması, işleri bir hayli yavaşlattı. Biray Dalkıran ve film ekibi; pek çok zorluğun yanında bir de “geyik engeli”ne takılmış oldular.

Geçtiğimiz günlerde yapım ekibinin tamamı, görüntü ve sanat yönetmenlerinin de hazır bulunduğu ilk bütçe ve yapım toplantısı gerçekleştirildi. Biray Dalkıran’ın Kaliforniya’daki ofisinde yapılan toplantıdan fotoğraflar, filmin ve yönetmenin resmi Instagram hesaplarından paylaşıldı.

Filmin hazırlık aşamasında olduğu, başta dünyanın en saygın, referans sinema sitesi IMDb olmak üzere pek çok ünlü sinema sitesinde duyurulmuş; yayınlanan ilk teaser afişi de büyük beğeni toplamıştı.

Biray Dalkıran’ın Hollywood’daki ilk sınavı olan “The Crossbreed” (Melez) filmiyle ilgili gelişmeler hem Türkiye’de hem de ABD’de heyecanla takip ediliyor.