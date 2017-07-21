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Bodrum Rock Festivali Sallandı

21 Temmuz, 2017 | 13:18

Bodrum Rock Festivali Sallandı

Bu yıl ilki gerçekleştirilen Bodrum Rock Festivali, açılış gecesinde 6.3 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Bodrum Rock Festivali ilk gün konserleri kapsamında Yüksek Sadakat, Objektif, Whisky, Senforock, Diken, Cüneyt Ergün ve Can Gox gibi isimler sahne aldı.

Saat 01.15 gibi sahneye çıkan Can Gox henüz ikinci şarkısını söylerken 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bir anlık şaşkınlıktan sonra konseri durduran Can Gox hemen sahneden indi. Deprem aralıklarla sabaha kadar sürdü. Çadırlarda konaklayan Rock tutkunları, deprem sonrası her şeye rağmen Bodrum’da bulundukları için mutlu olduklarını belirttiler.

Bodrum Rock Festivali 20-23 Temmuz tarihlerinde 3,14 Müzik Yapım ve Organizasyon tarafından düzenleniyor. Organizasyon, Türkiye’de bir ilke imza atarak 70 rock grubunu iki ayrı ana platformda 4 gün boyunca sahneye çıkarıyor.

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Bodrum, deprem, Rock Festivali,

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