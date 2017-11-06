Bollywood yıldızı Antalya’da

06 Kasım, 2017 | 23:02

Bollywood yıldızı John Abraham, Antalya’ya geldi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nu makamında ziyaret eden hint oyuncu Antalya’ya hayranlığı dile getiridi.

Ziyarette yaptığı konuşmada, sahibi olduğu futbol takımının Antalya’da kampta olması nedeniyle kentte bulunduğunu anlatan Abraham, daha önce de film çekimi için Antalya’ya geldiğini ve kente hayran kaldığını söyledi.

Hindistan Film Prodüksiyon Merkezi’nin (Bollywood) Türkiye’ye olan ilgisine dikkati çeken Abraham, “Geçen yıl Antalya’da bir ay boyunca bir film çektim ve Antalya’ya aşık oldum.

Bollywood yıldızı John Abraham: Antalya’nın Hindistan’daki tanıtım yüzü olmak istiyorum

Antalya’nın Hindistan’daki tanıtım yüzü olmak istiyorum. Spor ve kültür anlamında Antalya’yı orada, Hindistan’ı burada temsil etmek isterim. Ben bu konularda üzerime düşeni yapmaya hazırım.Özellikle Hindistan futbol takımlarının Antalya’yı tercih etmesi noktasında ben de elimden geleni yapacağım. Kamp turizmini canlandırabiliriz.” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Antalya Valisi Münir Karaloğlu da hem spor hem sanat alanında iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağladığı için John Abraham’a teşekkür etti.