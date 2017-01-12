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Brezilya Plajlarında Bir Melek: Alessandra Ambrosio

12 Ocak, 2017 | 13:09

Victoria’s Secret meleği Alessandra Ambrosio, ülkesinde tatilin tadını çıkarıyor.

Brezilya Plajlarında Bir Melek: Alessandra Ambrosio

Sahilleri, denizi, tarihi şehirleri ile dünyanın en çok turist çeken ülkelerinden olan Brezilya, ünlü isimlerin de tatil için en çok tercih ettiği Latin Amerika ülkelerinden.

Muhteşem güzellikteki plajlarıyla meşhur Brezilya şehirlerinin müdavimi olan ünlülerden biri de Victoria’s Secret meleği Alessandra Ambrosio…

Brezilyalı model, hemen her fırsatta Brezilya’nın yolunu tutuyor. Daha önce Rio sahillerinde görmeye alıştığımız 35 yaşındaki model, bu kez de Canasvieiras plajında turkuaz bikinisiyle göz kamaştırdı.

Brezilya Plajlarında Bir Melek: Alessandra Ambrosio

Nişanlısı Jamie Mazur ile iki çocukları Anja Louise ve Noah Phoenix ile birlikte Noel tatilinden beri Brezilya’da olan Alessandra Ambrosio, kız arkadaşlarıyla plajda zaman geçirirken görüntülendi.

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Alessandra Ambrosio, Brezilya,

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