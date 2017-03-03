03 Mart, 2017 | 10:40

Messi mi Neymar mı? İşte bu sorunun cevabı 9 Haziran’da yanıtlanıyor / Brezilya ve Arjantin Dostluk Maçında Karşılaşıyor

Dünya ve Latin Amerika futbolunun iki ekol takımı Arjantin ile Brezilya dostluk maçında karşı karşıya geliyor. Güney Amerika kıtasının iki futbol devi, Messili Arjantin ile Neymarlı Brezilya 9 Haziran günü Avustralya’da dostluk maçına çıkıyor.

Avustralya’da dostluk kazanacak

Barcelona formasıyla başarıdan başarıya koşan Arjantinli Lionel Messi ve Brezilyalı Neymar, 9 Haziran Cuma günü bu kez kıyasıya bir mücadelenin içine girecekler. Avustralya’nın Melbourne kentindeki 100 bin kişilik kapasiteye sahip MCG Stadyumunda oynanacak dev mücadelede tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.

Brezilya ve Arjantin Dostluk Maçında Yerinizi Ayırtın

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, La Liga, İngiltere Premier Lig ve NBA gibi dünyanın en önemli spor organizasyonlarına düzenlediği turlarla Türkiye’nin öncü tur operatörlerinden olan World Travel Service (WTS), Brezilya ile Arjantin arasındaki dostluk maçını da unutmadı. Programına bu dev maçı ekleyen WTS, 2010 Dünya Kupası FIFA Resmi Tur Operatörüydü.