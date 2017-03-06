Bruno Mars Yeniden Sahnede
06 Mart, 2017 | 13:05
Ünlü şarkıcı Bruno Mars, yeni video klibi That’s What I Like ile yeniden sahnede…
Bruno Mars, yaza damga vuracak yeni şarkısının videosu ile izlenme rekorları kıracak gibi. 24K Magic albümünden çıkardığı That’s What I Like isimli şarkının klibi animasyonlarla süslü. Bruno Mars ise epik dansı ile videoya ayrı bir renk katıyor.
Geçtiğimiz ay Grammy Ödül Töreninde That’s What I Like şarkısı ile performans sergileyen Bruno Mars, bu yaz yine en çok dinlenenler arasına girecek.
İşte şu ana kadar 17 milyonun üzerinde izlenen Bruno Mars – That’s What I Like Videosu
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