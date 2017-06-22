Bu Yaz Halkidiki Tatili Yapmak İçin 5 Geçerli Neden

22 Haziran, 2017 | 16:04

Avrupa’nın Maldivler’i olarak bilinen Halkidiki tatili yapmak için geçerli 5 neden…

1- Meşhur Yunan Mutfağı

Halkidiki, bu yıl 23-27 Haziran tarihleri ​​arasında gerçekleşecek ve dünya çapında genç Michelin yıldızlı şeflerin yeteneklerini sergilediği Sani Gurme Yemek Festivalinin yanı sıra Akdeniz’deki en iyi Yunan restoranlarına ev sahipliği yapıyor.

2- Yerel şarap imalathaneleri

Dünyanın en meşhur şaraplarının üretildiği yerel imalathaneleri ziyaret edebilir. Tatlarıyla damağınızda unutulmaz izler bırakacak şarapları tadabilirsiniz. Halkidiki Şarap Müzesi de görülmesi gereken yerlerden.

3- Doğa Turları

Mavi ve yeşilin tonlarıyla el değmemiş bakir doğanın harmanlandığı Halkidiki, neden Avrupa’nın Maldivler’i olarak anıldığını kanıtlıyor. Yumuşak kumsallara sadece birkaç metre uzaklıkta ve kristal berraklığındaki denizi, yemyeşil ormanlık alanları, çeşitli yaban hayatına ev sahipliği yapan Halkidiki doğa turları için birebir.

4- Muhteşem Manzaralar

Dünyanın en berrak sularında yüzerken sualtını keşfedip çevredeki manzaraların tadını çıkarın. Akşamları, tatilciler için ücretsiz olan Sani Marina’dan gün batımını seyredin. Yüksek tepelerde konumlanmış mekanlarda şarabınızı yudumlarken muhteşem Halkidiki manzaralarını izleyin.

5- Müzik Festivalleri

Halkidiki yaz ayları festivalleriyle oldukça hareketli. 8-18 Temmuz tarihlerinde denize bakan bir ortaçağ kulesinin eteklerinde Sani Festivali, müzikseverleri bekliyor olacak. Ayrıca Kassandra Festivali Temmuz ve Ağustos aylarında Siviri Amfi Tiyatrosu’nda dünyanın dört bir yanından gelen geleneksel ve modern müzisyenleri ağırlayacak.