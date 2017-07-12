Buckingham Sarayı’nda Doğum Günü Partisi

12 Temmuz, 2017 | 11:09

İngiliz futbol efsanesi David Beckham’ın kızı, 6’ncı yaşını Buckingham Sarayı’nda kutladı.

İngiltere futbol tarihinin en ünlü sembollerinden David Beckham’ın kızı Harper, 6’ncı yaşını Buckingham Sarayı’nda kutladı.

6 yaşına basan Harper için önceki gün Buckingham Sarayı’nda düzenlenen doğum günü partisine, Prens Andrew’un kızı Prenses Eugenie ev sahipliği yaptı.

David Beckham ve Victoria Beckham da kızlarının en mutlu günününden kareleri, sosyal medyada hesaplarından paylaştılar.